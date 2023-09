Fegyverkezés

Izraeli légvédelmi rendszer németországi telepítéséről írtak alá megállapodást

Aláírták csütörtökön Berlinben az Arrow 3 nevű izraeli légvédelmi rendszer németországi telepítéséről szóló szándéknyilatkozatot, a megállapodást mindkét ország védelmi minisztere történelmi jelentőségűnek nevezte.



Boris Pistorius német védelmi miniszter az aláírási ceremónia után tett nyilatkozatában kiemelte, hogy hazája nem várhat egy európai rendszer kifejlesztésére, a légtér védelméről "most kell gondoskodni". Azonban az Arrow 3 nem csak Németországot védi, mert az európai NATO-partnereket is szolgáló úgynevezett Európai Égi Pajzs Kezdeményezés (European Skyshield Initiative, ESSI) részeként telepítik.



Hozzátette, hogy a beszerzésről szóló szándéknyilatkozat aláírásának napja "túlzás nélkül történelmi".



Hasonlóan fogalmazott Joav Galant izraeli védelmi miniszter, mint mondta, "két egyszerű aláírással történelmet írtunk". Németország mindig is kiállt Izrael biztonságáért, és az izraeliek büszkék, hogy most hazájuk segíthet Németországnak - tette hozzá. Megjegyezte, hogy holokauszttúlélők leszármazottjaként ez személyesen is sokat jelent számára.



A rakéták elleni leghatékonyabb izraeli védelmi rendszerként számon tartott Arrow 3 nagyjából négymilliárd euróba kerül, exportja az izraeli védelmi ipar történetének legnagyobb szabású ügylete. Egy kiegészítő megállapodás értelmében a német kormány első lépésként mintegy félmilliárd eurót fizet, hogy a gyártás minél előbb elkezdődhessen.



A végleges szerződést várhatóan novemberben kötik meg. Az izraeli-amerikai fejlesztésű rendszer kiépítése a tervek szerint két évig tarthat. Az amerikai külügyminisztérium augusztusban járult hozzá a németországi értékesítéshez.



A német kormány az ország védelmi képességének fejlesztésére elkülönített 100 milliárd eurós alapból finanszírozza a beruházást. Az alap felállítását 2022 februárjában, az Ukrajna elleni orosz támadás első napjaiban határozták el.