Ukrán rakétatámadás érte Szevasztopolt, sokan megsérültek - videó

Ukrán rakétatámadás érte Szevasztopolt, 24 ember megsérült - közölte Mihail Razvozsajev, a város kormányzója szerda hajnalban a Telegramon.



"A Szevmorzavod (hajógyár) déli részén lévő tűzvész helyszínén vagyok. (...) A támadás következtében az előzetes információk szerint összesen 24 ember sérült meg, négy állapota közepesen súlyos" - írta a kormányzó.



Razvozsajev szerint polgári objektumokat nem fenyeget veszély, a helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak.



Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az ukrán fegyveres erők az éjjel tíz pilóta nélkül manőverező repülőgéppel mértek csapást a szevasztopoli Szergo Ordzsonikidze hajógyárra és három tengeri drónnal támadtak a Fekete-tengeri Flotta hajóira. A tárca szerint az orosz légvédelem hét cirkálórakétát lelőtt, a Vaszilij Bikov járőrhajó pedig megsemmisítette az összes tengeri drónt. A cirkálórakéták két javítás alatt álló hajót rongáltak meg.



Az éjszaka folyamán a Krím félszigetet az orosz szárazfölddel a Kercsi-szoroson át összekötő Krími hídon átmenetileg felfüggesztették a forgalmat.



A helyi hatóságok közölték, hogy Donyeckre hajnalban három kazettás lőszert lőtt ki az ukrán tüzérség; ismertetésük szerint a régiót 98 alkalommal lőtte az ukrán fél, 284 lőszerrel.

