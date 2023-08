Iszlám

Hollandiai muszlim csoportok kérik a Pegida tüntetésének betiltását

A hollandiai török muszlimokat képviselő DENK párt több civil szervezettel együtt a hágai önkormányzathoz fordult, arra kérvén Jan van Zanen polgármestert, hogy tiltsa be a Pegida politikai mozgalom pénteki tüntetését, amelyet a török nagykövetség előtt akarnak megtartani - írta az NLTimes holland hírportál.



Az iszlámellenes Pediga a közösségi médiában egy Korán-égetésről készült videóval jelentette be tüntetést. A DENK és a civil szervezetek attól tartanak, hogy a demonstráción ez fog történni, ami véleményük szerint "nyílt gyűlöletre uszítás." A hágai polgármesterhez címzett levelükben a Pegida akcióit "elfogadhatatlan gyűlöletkeltő és provokatív cselekményeknek" nevezték, továbbá aggodalmukat fejezték ki a közrend és a közbiztonság megzavarása miatt is.



Jan van Zanen válaszul közölte, hogy elhatárolódik az olyan cselekedetektől, amelyek ellentéteseket a tisztelettel és a befogadással, és elítélte a szükségtelen provokációt és bizonyos csoportok szándékos sértegetését. Hangsúlyozta azonban, hogy a holland jogszabályok nem adnak lehetőséget a demonstráció betiltására.



Dilan Yesilgöz igazságügyi miniszter szerint a Korán-példányok tüntetéseken való megsemmisítése fokozott terrorfenyegetettséghez vezethet. Nyilatkozatában elmondta, hogy véleménye szerint a könyvek megsemmisítése "primitív" tett, azonban hozzátette: "nálunk Hollandiában ez megengedett".



Az elmúlt hetekben Dániában és Svédországban nagy társadalmi nyugtalanságot okoztak a Korán-égetések. Csütörtökön a svéd biztonsági és hírszerző szolgálat a második legmagasabbra emelte a terrorfenyegetettségi szintet az országban.