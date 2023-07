Tűz ütött ki egy katonai bázison a Krím keleti részében - videó

Több mint kétezer embert menekítettek ki ideiglenesen a kelet-krími Kirovszki katonai bázissal szomszédos területről, miután tűz ütött ki a támaszpont gyakorlóterén - közölte szerdán Szergej Akszjonov, az Oroszország által 2014-ben egyoldalúan elcsatolt Krími Köztársaság vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



"A tervek szerint négy település lakóit, több mint kétezer embert, ideiglenesen evakuálják" - mondta Akszjonov. Hozzátette, hogy a tűz miatt le kellett zárni a közeli Tavrida autópályát.



Oleg Krjucskov, a krími vezető tanácsadója elmondta, hogy az autópályát a 118-as és a 130-as km között lezárták. "A szállítást a regionális hálózat mentén Sztarij Krim és Pervomajszkoje településeken keresztül végzik. Ez a régi kercsi út" - tette hozzá.



A Tavrida 250,7 km hosszú, első műszaki kategóriájú autópálya, a félsziget új úthálózatának alapja. A Kercs és Szevasztopol közötti négysávos út építése 2017-ben kezdődött, hat szakasza a Krími Köztársaság területén halad át, kettő Szevasztopol közigazgatási határain belül.



Két ideiglenes szállásközpont fogadja az evakuáltakat - közölte Telegram-csatornáján szerdán a krími rendkívüli helyzetek minisztériuma. Nyikolaj Lukasenko krími közlekedési miniszter arról számolt be, hogy a krími kompátkelő rendben működik, és a vasúti közlekedésben sincs fennakadás. A tűz okáról nem szólnak a hivatalos nyilatkozatok.

An ammunition depot is on fire in Staryi Krym in temporary occupied Crimea pic.twitter.com/jqU9ZPo8eZ