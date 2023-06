Három elefántot gázolt halálra egy száguldozó kamion - képek

A baleset a Bengaluru-Chennai nemzeti autópályán (NH 4), a Chittoor körzetben lévő Palamaner melletti Jagamarla kereszteződésnél történt szerda este, amikor egy négy vadon élő elefántból álló csorda kelt át az úton.



A csorda négy elefántból állt, egy felnőtt nőstényből, két fiatalabb hímből és egy nőstény borjúból. A felnőtt állat kivételével, amelynek sikerült elmenekülnie, a másik három elefánt elpusztult a balesetben.



"Egy kamion elütötte az autópályán átkelő elefántcsordát. A jármű nagy sebességgel haladt, és a gyanú szerint a sofőr ittas állapotban volt, elmenekült a helyszínről" - mondta Chaitanya Kumar Reddy Chittoor területi erdőtiszt.



A vadvédelmi törvény alapján eljárást indítottak a teherautó sofőrje ellen, aki szökésben van.

Three #elephants die as lorry hits them in Andhra Pradesh#AndhraPradesh @moefcc #Forest #Chittoor #Palamaner pic.twitter.com/VfsFwUcmM8