Rekord

3,13 másodperccel megdöntötte a Rubik-kocka kirakásának világrekordját egy fiatalember - videó

A 21 éves Max Park 3,13 másodperc alatt rakta ki a klasszikus Rubik-kockát az amerikai Kalifornia államban rendezett versenyen, ezzel bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe - számolt be róla a The Guardian című brit lap hírportálja pénteken.



Max Park először 15 évesen lett a Rubik-kocka kirakásának világbajnoka, az azóta eltelt években pedig sorozatosan gyűjtötte a bajnoki címeket a más és más fajta Rubik-kockák leggyorsabb kirakásáért.



A kaliforniai Long Beachben hétvégén megrendezett eseményen Park a kínai Jü-seng Tu által 2018-ban felállított, 3,47 másodperces rekordot döntötte meg.



Schwan Park, Max édesapja a Guinness Rekordok Könyvének nyilatkozva elmondta, hogy mikor meglátták az eredményt, mindenki megdöbbent. Hozzátette, a rekord a klasszikus háromszor hármas Rubik-kocka-kirakás világában a "krémek krémjének" számít, így nagy öröm számukra, hogy fia bajnoki sikerei a négyszer négyes, az ötször ötös, a hatszor hatos és a hétszer hetes bajnoki címek mellett most ezzel is tovább bővültek.



A világbajnok amerikai először a Netflix által 2020-ban bemutatott The Speed Cubers című dokumentumfilmből lett közismert a Rubik-kocka rajongók között. A filmben együtt szerepelt versenytársával és barátjával, az ausztrál világbajnok Feliks Zemdegsszel, aki szintén számos kategória nyertese volt már. A két fiatalember már évekkel ezelőtt, a 2017-ben Párizsban megrendezett 9. Rubik-kocka világbajnokságon is egymás ellen versenyzett. Park ekkor alig 15 évesen vett részt az eseményen, ahonnan világbajnoki címmel tért haza.



Park édesapja a Netflix dokumentumfilmjében beszámolt róla, hogy fia kétéves volt, amikor autizmussal diagnosztizálták. Szülei ezután számos úton próbálták fejleszteni a fiú finommotorikus készségeit, és a Rubik-kocka tűnt a legjobb választásnak: nemcsak a játék terápiás jellege miatt, hanem a versenyek adta helyzetekben Max szociális készségeit is jól tudták fejleszteni.



A "ne gondolkodj, csak rakd ki" mottó vezérelte fiatal immár a Rubik-kocka hivatalos nagyköveti címét is viseli.