Szergej Sojgu: Ukrajna három nap alatt 3715 katonát és 52 tankot veszített

Ukrajna az elmúlt három napban, a rég beígért offenzívája során a front különböző szakaszain 3715 katonát és 52 harckocsit veszített - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium Telegram csatornáján Szergej Sojgu védelmi miniszter.



"A támadási kísérletet meghiúsították, az ellenséget megállították, az orosz katonák és tisztek bátorságot és hősiességet tanúsítottak a harcokban"- hangoztatta a tárcavezető.



"Megismétlem, az ellenség nem érte el céljait, jelentős és aránytalan veszteségeket szenvedett" - tette hozzá.



Sojgu szerint szombaton két ukrán dandár öt irányban próbált meg előrenyomulni, de nem járt sikerrel, és 300 katonát veszített, majd egy nappal később öt dandár segítségével hét irányban kísérelt meg offenzívát, amelyet megállítottak komoly veszteségeket okozva nekik. Az orosz tárcavezető azt állította, hogy Ukrajna több mint 1600 katonát veszített ezen támadási kísérlet során.



A miniszter szerint az ukrán fegyveres erőknek a front különböző részein megkísérelt összes offenzíváját megállították, aminek következtében az ukránok vesztesége összesen 3715 katona, 52 harckocsi, 207 páncélozott harcjármű, 134 jármű, 5 repülőgép, 2 helikopter, 48 tüzérségi löveg és 53, pilóta nélküli légi jármű. A támadás visszaverése során elszenvedett orosz veszteségeket 71 halottban és 210 sebesültben, 15 harckocsiban, 9 páncélozott harcjárművben, két egyéb járműben és kilenc lövegben adta meg.

A kahovkai vízerőmű felrobbantását és a környező területek elárasztását Sojgu a "kijevi rezsim" számlájára írta, és terrorista bűncselekménynek minősítette. Állítása szerint ez azért történt, hogy az ukrán fél a harctéren elszenvedett kudarcait követően a herszoni régióból erőket csoportosíthasson át a frontra. A miniszter szerint az ukrán erők a Dnyeper jobb partján védelemre akarnak berendezkedni. Közölte, hogy az ukrán ellenőrzés alatt álló dnyiprói vízerőműből megnövelték a vízkibocsátást, ami nagyobb területek elárasztásához vezetett.

The terrorist act of the russian army has already caused the flooding of the territory of the cities located in the Dnipro River valley. The situation worsens every minute, due to the high speed of the water.



📹 The city center of Nova Kahovka, water level is more than 10 meters pic.twitter.com/N2CpivTeqz