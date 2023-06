Földmozgás

Magyarországon is érzékelték a romániai földrengést

A magyarországi lakosság is érzékelte a kedd este Romániában, Arad közelében bekövetkezett földrengést - közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel.



Azt írták, hogy a földmozgást a szakemberek magyarországi idő szerint 19.26 órakor észlelték.



A földrengésről az intézet a délkeleti országrészből több településről is kapott bejelentést, például Hódmezővásárhelyről, Szegedről és Békéscsabáról is - áll a közleményben.



A román Országos Földtani Intézet (INFP) tájékoztatása szerint a földrengés 5,3-as, közepes erősségű volt, a felszínhez közel, 6,4 kilométeres mélységben történt Románia nyugati részén, a magyar határ melletti Arad megyében.



A magyar határ melletti térségben két hete 4,9-es erősségű földmozgást észleltek, amelyet a következő napokban-hetekben tucatnyi gyengébb rezgés követett.