Megtalálták 8400 méteres magasságban, holtan

Egy serpacsapat megtalálta Luis Stitzinger élettelen testét a Kancsendzöngán, a férfi május 25-i csúcsmászása után tűnt el.



A Kancsendzönga volt Stitzinger tizedik 8000-es csúcstámadása. Nem használt pótlólagos oxigént, és a hátizsákjára erősített sílécekkel mászott. Az volt a terve, hogy a Kancsendzönga első teljes sítalpakkal történő leereszkedését végzi el.



Stitzinger volt az utolsó ember, aki aznap felért a csúcsra. Elintézte, hogy a perui Flor Cuenca (aki előtte, szintén oxigén nélkül jutott fel a csúcsra) a 4-es táborban várja őt. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki is beszélt vele.



Cuenta felidézte, hogy Stitzinger lassan haladt. Kemény volt az út. Végül Cuenca ment előre, és gyorsabban mászott elöl. Elég későn ért fel a csúcsra.



"Kereszteztem Luis útját, amikor visszafelé tartottam a csúcsról, ő pedig még mindig felfelé tartott" - mondta. "Azt az utasítást adta, hogy várjam meg a 4-es táborban, és rádión tartsam vele a kapcsolatot. Úgy gondoltam, hogy ez jó ötlet, mert nagyon fáradt voltam, későre járt, és nem akartam a 4-es tábornál lejjebb menni"."



Az összes többi csúcsmászó aznap lement a 3-as táborba éjszakára. A perui Flor Cuenca délben érte el a Kancsendzönga csúcsát, Luis Stitzingert megelőzve.



"Rádión tartottuk a kapcsolatot, így Luis beszámolt a haladásáról" - mondta Cuenca. "Végül azt mondta, hogy visszatért egy ponthoz, ahonnan könnyebb lesz az ereszkedés. Azt mondta, hogy hamarosan látni fogom a fejlámpáját. De ködös, havas és szeles idő lett, és bár kikukucskáltam a sátorból, nem láttam semmit.



"Rendkívül hideg volt. A fejlámpámat égve hagytam, a sátor külső oldalára kötve, hogy lássa a tábort. Vártam, de végül elaludtam. Ennyi volt minden, soha többé nem hallottam felőle."



Amikor Cuenca felébredt, és Stitzinger nem volt ott, megvárta a hajnali fél hatot, majd elküldte az SOS-t. Hallotta, hogy egy helikopter és egy mentőcsapat úton van Katmanduból.



"Azt gondoltam, remek, jön a segítség, úgyhogy lementem" - mondta. "Nagyon fáradt voltam és fáztam."



Cuenca elmondta, hogy a 3. táborig, majd a 2. táborig ereszkedett le, a saját és Stitzinger felszerelését cipelve. A helikopter sehol sem volt, és ő aggódott.



"Újra megkérdeztem a 2-es táborból, és azt mondták, hogy siessek vissza az alaptáborba, mert az időjárás rosszabbra fordult."



Az Instagramon a perui hegymászó keserűen jegyezte meg: "Senki a kisujját sem mozdította, hogy segítsen Luisnak".



Stitzinger a Seven Summit Treks-szel mászott, de a kirándulásszervező nem osztott meg részleteket a mentésről.

