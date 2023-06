India történelmének egyik legszörnyűbb vasúti tömegszerencsétlenséget szenvedte el

Továbbra is keresik a mentők a túlélőket az India keleti részén fekvő Odisha államban történt katasztrofális hármas vonatbalesetet követően, amely az ország leghalálosabb vasúti katasztrófája lett az elmúlt több mint 25 évben.



A halálos áldozatok száma szombat reggelre 288-ra emelkedett - közölte Sudhanshu Sarangi, Odisha állam tűzoltóságának főigazgatója az AFP-vel. A tisztviselő hozzátette, hogy több mint 850 ember megsérült.



A szombatot gyásznappá nyilvánították az ország keleti részén, a Bengáli-öböl partján fekvő Odisha államban.



A tragédia péntek este történt Balasore város egyik állomásán. Egy személyvonat összeütközött egy tehervonattal, amelynek következtében közel 12 tehervagon a szemközti vágányra zuhant. Nem sokkal később egy második személyvonat is összeütközött a tehervagonokkal, és szintén kisiklott - közölte Amitabh Sharma, az indiai vasút szóvivője.



Narendra Modi indiai miniszterelnök szombaton rendkívüli ülést tartott a baleset miatt. A miniszterelnök egy Twitter-bejegyzésben is közölte, hogy "megrendült" a történtek miatt. "A gyász eme órájában gondolataim a gyászoló családokkal vannak. Kívánom, hogy a sérültek hamarosan felépüljenek. A mentési munkálatok folyamatban vannak a baleset helyszínén, és minden lehetséges segítséget megadunk az érintetteknek" - írta.



Több mint 115 mentőautót küldtek ki, hogy a sérülteket kórházakba szállítsák - közölték a hatóságok. A hadsereget is bevetették, hogy segítsenek a nagyszabású mentési munkálatokban.



Az egyik túlélő a helyi médiának elmondta, hogy aludt, amikor a baleset történt, és egy tucatnyi utastársa alatt rekedve ébredt fel. A férfi elmondta, hogy végül ki tudott mászni a járműből, és kisebb sérülésekkel megúszta a nyakán és a karján.



Az Odishában történt baleset az elmúlt évtizedek leghalálosabb vasúti katasztrófája volt Indiában. 1999-ben Nyugat-Bengálban két vonat ütközött össze egy jelzési hiba miatt, legalább 285 halálos áldozatot követelve. Szintén súlyos baleset történt 2016-ban, amikor 140 ember halt meg egy kisiklás miatt Uttar Pradesben.

Death toll in major rail disaster involving 2 passenger #trains and a freight train in #India jumps to 233,another 900 injured in the eastern state of Odisha

The tragedy occurred at a station in the city of Balasore, World's deadliest train disaster in 20 years pic.twitter.com/Q3RvyOPVD8