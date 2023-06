Hírszerzés

FSZB: iPhone telefonokra telepített rosszindulatú szoftvert az amerikai hírszerzés

Amerikai hírszerző szolgálatok több ezer iPhone-t fertőztek meg rosszindulatú szoftverrel Oroszországban, köztük olyanokat is, amelyeket külföldi nagykövetségek használnak - közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).



Az FSZB által kiadott tájékoztatás szerint az orosz távközlési infrastruktúra biztonságának vizsgálata olyan anomáliákat tárt fel, amelyek csak az Apple mobiltelefonok felhasználóira jellemzők, és amelyeket olyan, eddig ismeretlen rosszindulatú szoftverek működése okozott, amelyek "kihasználták a gyártó által előirányzott szoftveres sebezhetőségeket".



Az FSZB azt állította, hogy megszerzett információk "szoros együttműködésre utalnak az Apple és a nemzeti (amerikai) hírszerzési közösség, különösen az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) között". A közlemény értelmében "a vállalat által meghirdetett személyes adatadatvédelmi politika nem fedi a valóságot".



Az orosz szolgálat szerint a megfigyelés nemcsak orosz felhasználókra terjedt ki, hanem külföldi számokra és olyan SIM-kártyákra is, amelyeket oroszországi diplomáciai képviseletek használtak. Utóbbiak között voltak NATO- és posztszovjet országok, de az FSZB megemlítette Izraelt, Szíriát és Kínát is.