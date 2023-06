Brexit

Brit munkáspárti vezető: Nagy-Britannia jövője az EU-n kívül van

Sir Keir Starmer szerint Nagy-Britannia számára nincs visszaút sem az EU-ba, sem az Európai Unió egységes belső piacára és vámuniójába. 2023.06.01 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy-Britannia jövője az Európai Unión kívül van - írta szerdán megjelent cikkében a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője.



Sir Keir Starmer a Daily Express című radikálisan EU-szkeptikus brit napilap skóciai kiadásában közölt írásában leszögezte azt a véleményét, hogy Nagy-Britannia számára nincs visszaút sem az EU-ba, sem az Európai Unió egységes belső piacára és vámuniójába.



A Munkáspárt vezetője és árnyékkormányának miniszterelnök-jelöltje kizárta annak lehetőségét is, hogy Nagy-Britannia újból érvényesítse az emberek szabad mozgásához és letelepedéséhez fűződő európai uniós szabadságjogot.



Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az EU-ból, miután az uniós tagságról 2016 nyarán rendezett népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.



Az uniós tagság megszűnése (Brexit) utáni 11 hónapos átmeneti időszak lejártával, 2020 végén az ország az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. A konzervatív párti brit kormány ugyanis nem akarta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.



Szerdán megjelent írásában a Munkáspárt vezetője úgy fogalmazott, hogy a Brexitről szóló vita "immár a múlté, és ott is van a helye".



Keir Starmer ugyanakkor bírálta a kilépés feltételrendszerét rögzítő szerződést, amelyet a konzervatív párti kormány kötött az EU-val. A Labour vezetője szerint ugyanis a megállapodás elfojtja Nagy-Britannia növekedési potenciálját és "hatalmas mértékben" az Európai Unió javára billenti a kereskedelmi feltételeket.



A munkáspárti vezető nem először jelenti ki nyilvánosan, hogy pártja nem akarja visszavezetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba.



A BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva Starmer nemrégiben úgy fogalmazott, hogy Nagy-Britannia számára nincs visszaút az Európai Unióba.



Hozzátette: az ország a népszavazáson meghozta döntését, azóta ki is lépett az Európai Unióból, és "erre a helyzetre kell működőképes megoldást találni".



A legfrissebb felmérések szerint a britek relatív többsége is arra számít, hogy Nagy-Britannia belátható időn belül nem lesz ismét az EU tagja.



A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov éppen szerdán ismertetett, 3212 fő bevonásával készült reprezentatív felmérésében a válaszadók 46 százaléka mondta azt, hogy valószínűtlennek tartja hazája újbóli EU-csatlakozását a következő húsz évben. A felmérés résztvevőinek 33 százaléka ugyanakkor valószínűnek nevezte, hogy Nagy-Britannia két évtizeden belül újból belép az Európai Unióba.

Egy másik felmérés azonban, amelyet a Focaldata közvéleménykutató végzett a Best for Britain nevű EU-párti kampánycsoport megbízásából tízezernél több választó bevonásával, azt mutatta ki, hogy a britek 63 százaléka szerint a Brexit több problémát okozott, mint amennyit megoldott, 53 százalék szerint pedig Londonnak a jelenleginél szorosabbra kellene vonnia az EU-hoz fűződő kapcsolatait.