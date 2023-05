Agresszív manővert hajtott végre egy kínai vadászgép egy amerikai felderítőgép előtt - videó

Az amerikaiak által feleslegesen agresszívnak minősített manővert követően a Dél-kínai-tenger felett rutinműveletet teljesítő amerikai gép átrepült a vadászgép által keltett turbulens mezőn.



Az incidens ellenére az amerikai hadsereg közölte, hogy folytatni fogják a műveleteket vízen és levegőben, ahol azt a nemzetközi jogok lehetővé teszik. Az elmúlt hónapokban feszültté vált az Egyesült Államok és Kína kapcsolata, többek közt azért is, mert fennáll a veszélye, hogy Kína megtámadja Taiwant. A szigetország már 75 éve nem tartozik Kínához, noha utóbbi azt állítja, hogy csupán egy Kína létezik, Taiwan pedig annak részét képezi - írja a Paraméter.

