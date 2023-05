Nagy-Britannia

Belehajtott egy autó a Downing Street kapujába - videó

Autó ütközött csütörtökön a londoni miniszterelnöki hivatalnak otthont nyújtó Downing Street kerítésének.



A Scotland Yard tájékoztatása szerint egy embert szándékos károkozás és közúti veszélyeztetés gyanújával a helyszínen őrizetbe vettek.



Sérülés nem történt.



A rendőrségi közleményben nem szerepel, hogy az incidens összefüggne a terrorizmussal.



A Scotland Yard a kormányzati negyed főutcáját, a Whitehallt - amelyről a Downing Street is nyílik - teljes hosszában, a Trafalgar tértől a Westminster hídig lezárta.



A kora este nyilvánosságra került első felvételeken az látszik, hogy a rendőrök egy középkorú, fehér pólót viselő férfit vezetnek el megbilincselve a helyszínről.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság nem sokkal az incidens után közzétette az egyik térfigyelő kamera felvételét az esetről. A filmen látható, amint egy ezüstszínű ötajtós személyautó a Downing Streettel szemközti utca, a Richmond Terrace felől keresztben átszeli a négysávos Whitehallt, a Downing Streetet elzáró vaskerítés előtt lelassít, majd megáll.



A rendőrség által kezdett biztonsági művelet hozzávetőleg fél órával az incidens után gyakorlatilag befejeződött. A Whitehall a járműforgalom elől egyelőre zárva maradt, de a gyalogosok már közlekedhetnek az utcában.



A BBC értesülése szerint Rishi Sunak miniszterelnök az incidens idején a Downing Street 10. alatt lévő hivatalában tartózkodott, de nem sokkal később távozott.



A Downing Street 1732 óta a kormányfői hivatal utcája, emellett a mindenkori pénzügyminiszter hivatalos rezidenciájának is otthont nyújt, a két rezidenciával szemben - a Whitehall felől tekintve az utca baloldalán - a brit külügyminisztérium hatalmas épületének hátsó frontja emelkedik.



A Downing Street bejáratát három méter magas, robbanásoknak is ellenálló öntöttvas biztonsági kerítés zárja el, emellett a kerítés és a kormányfői rezidencia közötti százméteres útszakaszon folyamatosan járőröznek a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának fegyveres osztagai.



A kaput belülről külön fegyveres egység is őrzi.



A Downing Streeten évtizedekkel ezelőtt még szabadon lehetett sétálni, de 1988-ban, az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő egykori legnagyobb katolikus milícia, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) egyre sűrűbb merényletei miatt az utcát vaskerítéssel zárták el.



A miniszterelnöki hivatal elleni legsúlyosabb merényletet is az IRA követte el 1991. február 7-én: a szervezet aknavetőből három töltetet lőtt ki a Downing Street felé, és az egyik fel is robbant a kormányfői rezidencia kertjében, miközben John Major akkori konzervatív párti miniszterelnök éppen kabinetülést tartott.



A merényletben senki nem sérült meg.

EXCLUSIVE BBC VIDEO: MOMENT CAR CRASHES INTO DOWNING STREET GATES pic.twitter.com/jWAUU38avG — Ryan (@breakingryan1) May 25, 2023