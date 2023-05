Ukrajnai háború

Finnország további fegyvereket küld Ukrajna részére

Finnország további fegyvereket és katonai felszerelést, a többi között légvédelmi rakétákat és lőszert küld Ukrajna részére mintegy 109 millió euró (40 milliárd forint) értékben - jelentette be a finn kormány csütörtökön.



"Gyakorlati és logisztikai okok miatt, valamint a katonai felszerelés biztonságos leszállítása érdekében további részleteket nem árulhatunk el a szállítmány pontos tartalmával, valamint a szállítás módjával és időzítésével kapcsolatban" - fogalmazott a helsinki kormány közleménye.



Finnország a NATO legújabb tagállamként idén már több jelentős védelmi fejlesztést jelentett be.



Legutóbb március 13-án Sanna Marin akkori finn miniszterelnök arról beszélt, hogy Helsinki nyitott arra a lehetőségre, hogy az ország felajánlja Ukrajnának F-18-as vadászrepülőgépeit, amelyeket hamarosan a modernebb F-35-ös típusra cserélnek le. A skandináv ország több F/A-18 Hornet típusú harci repülővel rendelkezik, és 2021 decemberében jelentették be, hogy megrendeltek 64 darab F-35A típusú gépet a Lockheed Martin amerikai gyártótól.



Áprilisban pedig Helsinki azt közölte, hogy a NATO újdonsült tagjaként új légvédelmi rendszert vásárol Izraeltől. A finn védelmi minisztérium akkor azt közölte: jóváhagyta az izraeli David's Sling (Dávid parittyája) nevű légvédelmi rendszer beszerzését. A fegyverügylet adózás előtti értéken 316 millió euróba (120 milliárd forint) kerül a finn a költségvetésnek.