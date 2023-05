Háború

Meg akarjuk ölni Putyint - mondta az ukrán hírszerzés helyettes vezetője

Vlagyimir Putyin orosz elnök rajta van Ukrajna halállistáján - árulta el az ország hírszerzésének helyettes vezetője. Vadim Szkibickij hozzátette, hogy beosztottjai magas rangú orosz katonai parancsnokokra is vadásznak.



A német Die Welt lapnak szerdán nyilatkozva Szkibickijt arról kérdezték, hogy szolgálata megpróbálja-e meggyilkolni az orosz államfőt. Az ukrán tisztségviselő erre azt válaszolta, hogy Putyin elnök "már észrevette, hogy egyre közelebb kerülünk hozzá".



Szkibickij szerint az ukrán titkosszolgálatnak eddig azért nem sikerült megölnie Putyint, mert "bujkál", de hozzátette, hogy az orosz főparancsnok "most kezdi kidugni a fejét".



Amikor azonban nyilvánosan megjelenik, a hírszerzés "nem biztos benne, hogy valóban ő az" - erősködött Szkibickij.



Hozzátette, hogy beosztottjai "megpróbálják megölni" Jevgenyij Prigozsint, a Wagner katonai magáncég vezetőjét is.



Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt is likvidálásra jelölte meg az ukrán titkosszolgálat, állította annak helyettes vezetője.



Arra a kérdésre, hogy Kijev áll-e Darja Dugina újságíró és aktivista tavaly augusztusi és Vlagyimir Tatarszkij katonai blogger április végi meggyilkolása, valamint Zakhar Prilepin író ellen e hónap elején elkövetett merénylet mögött, Szkibickij azt állította, hogy ezek "belső munkák" voltak.



Az ukrán tisztviselő azt is állította, hogy az orosz eliten belül különböző csoportok harcolnak egymással a hatalomért.



Szkibickij hozzátette, hogy az orosz katonai egységek parancsnokaival szemben az orosz "propagandisták" nem az ő szolgálatának elsődleges célpontjai. Azt állította, hogy Kijevnek sikerült meggyilkolnia néhányat ebből a felső vezetésből, de nem volt hajlandó neveket vagy számokat mondani.