Románia

Általános sztrájk kezdődött a romániai közoktatásban

Mintegy 150 ezer pedagógus és az iskolai kisegítő személyzet 60-70 ezer tagja szüntette be meghatározatlan időre a munkát. 2023.05.22 11:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Általános sztrájkot hirdetett Romániában a három legnagyobb tanügyi szakszervezet hétfőn, miután nem tudott megegyezni a kormánnyal a több mint 300 ezer embert foglalkoztató ágazat számára követelt béremelésekről. Az érdekképviseletek szerint mintegy 150 ezer pedagógus és az iskolai kisegítő személyzet 60-70 ezer tagja szüntette be meghatározatlan időre a munkát.



Nicolae Ciuca miniszterelnök vasárnap tett még egy utolsó kísérletet arra, hogy lebeszélje a tanárokat a sztrájkról, de a szakszervezetek szerint semmilyen új, érdemi ajánlattal nem állt elő. A kormányfő arra hivatkozott, hogy az oktatási alkalmazottak bérezési problémáira a kidolgozás alatt lévő új közalkalmazotti törvény ad majd választ, hozzátéve, hogy a jogszabály tervezetét július 15-ig készíti el a munkaügyi tárca, és a szeptemberben kezdődő őszi ülésszakban kerül a parlament elé elfogadásra.



A kormány tárgyalóküldöttsége addig is évi kétszeri 1000 lejes (75 ezer forint) támogatást ajánlott fel a pályakezdő, illetve a hátrányos térségekben munkát vállaló pedagógusok számára. Ciuca a párbeszédkészségét hangoztatta, és arra figyelmeztette a tanárokat, hogy a záróvizsgákra készülő diákokat nem kellene ebben az időszakban további stressznek kitenni.



Az érdekképviseletek szerint azonban a kormány az előző napokban is ugyanezzel az ajánlattal állt elő, a sztrájk kirobbantására szavazó szakszervezeti tagok pedig ennek tudatában írták alá, hogy "méltányos bérezésük" kiharcolása érdekében vállalják a munkabeszüntetést és az ezzel járó bérkiesést.



Marius Nistor, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek elnöke szerint a tanárok "nem szociális segélyt kunyerálnak", hanem munkájuk társadalmi jelentőségének megfelelő szintű, inflációkövető bérezést követelnek, azt a vádat pedig, hogy a munkakonfliktus legradikálisabb formáját - az általános sztrájkot - nem volt szerencsés a tanév végére és a küszöbönálló kormányváltás elé időzíteni, azzal hárította el, hogy a döntéshozóknak volt elég idejük megoldást találni a tanárok követeléseire, de a korábbi tüntetéseket és petíciókat szerintük nem vették komolyan.



A sztrájkolók azt követelik, hogy az ágazati bértábla a négyezer lejes (300 ezer forint) országos nettó átlagbér szintjén kezdődjék, míg jelenleg egy kezdő tanár bére nem éri el a 2600 lejt (200 ezer forint). Legutóbb 18 éve volt általános sztrájk a román közoktatásban.