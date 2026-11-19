Bűncselekmény
Lilahagymát, üdítőt és aprópénzt lopott egy tolvaj egy szigethalmi lángosozóból
Nem mindennapi zsákmánnyal távozott egy tolvaj egy szigethalmi lángosozóból. Az üzlet tulajdonosa szerint az elkövető többek között egy kilogramm lilahagymát, gumikesztyűt és néhány doboz üdítőt vitt magával, a történteket pedig biztonsági kamerák rögzítették.2026.11.19 22:10ma.hu
Betörésről számolt be közösségi oldalán a Lángos Sziget nevű vendéglátóhely. A bejegyzés szerint az ismeretlen elkövető meglehetősen szerény zsákmánnyal távozott: egy kilogramm lilahagymát, egy doboz gumikesztyűt, körülbelül 900 forint aprópénzt és hét-nyolc dobozos üdítőt tulajdonított el.
Az üzlet üzemeltetője indulatos Facebook-bejegyzésben üzent a tolvajnak, és arra is felhívta a figyelmét, hogy a helyszínt három reflektor és három biztonsági kamera védi.
Állítása szerint az elkövető a kamerafelvételeken is látható, így a történteknek képi bizonyítéka lehet.
A posztból nem derül ki, pontosan mikor történt a lopás, mekkora kár keletkezett, illetve tettek-e rendőrségi feljelentést.
Az eset mindenesetre jól mutatja, hogy egy vendéglátóhelyen még a hétköznapi alapanyagok és az aprópénz sincs feltétlenül biztonságban.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 6:06 Már egy hete vége kellett volna lennie a világnak
- 23:50 Jelentősen csökkennek a rendszerhasználati díjak
- 22:10 Lilahagymát, üdítőt és aprópénzt lopott egy tolvaj egy szigethalmi lángosozóból
- 21:40 Földrengések Európában - Magyarországon is megmozdult a föld
- 20:39 A NASA Voyager 1 szondája egy fénynapos távolságból jelentkezett be
- 18:50 Maradandó tüdőkárosodást okozhat az e-cigaretta - már egy év alatt romlást mértek
- 17:14 Csontsovány kutyákat mentettek ki egy tenyésztőtől - még az állatvédők is megdöbbentek
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06