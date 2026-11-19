Bűncselekmény

Lilahagymát, üdítőt és aprópénzt lopott egy tolvaj egy szigethalmi lángosozóból

Nem mindennapi zsákmánnyal távozott egy tolvaj egy szigethalmi lángosozóból. Az üzlet tulajdonosa szerint az elkövető többek között egy kilogramm lilahagymát, gumikesztyűt és néhány doboz üdítőt vitt magával, a történteket pedig biztonsági kamerák rögzítették. 2026.11.19 22:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Betörésről számolt be közösségi oldalán a Lángos Sziget nevű vendéglátóhely. A bejegyzés szerint az ismeretlen elkövető meglehetősen szerény zsákmánnyal távozott: egy kilogramm lilahagymát, egy doboz gumikesztyűt, körülbelül 900 forint aprópénzt és hét-nyolc dobozos üdítőt tulajdonított el.



Az üzlet üzemeltetője indulatos Facebook-bejegyzésben üzent a tolvajnak, és arra is felhívta a figyelmét, hogy a helyszínt három reflektor és három biztonsági kamera védi.



Állítása szerint az elkövető a kamerafelvételeken is látható, így a történteknek képi bizonyítéka lehet.



A posztból nem derül ki, pontosan mikor történt a lopás, mekkora kár keletkezett, illetve tettek-e rendőrségi feljelentést.



Az eset mindenesetre jól mutatja, hogy egy vendéglátóhelyen még a hétköznapi alapanyagok és az aprópénz sincs feltétlenül biztonságban.