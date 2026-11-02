Állatvédelem

Vakvezető kutyát rúgtak le a csepeli HÉV-ről

Egy közösségi oldalon közzétett beszámoló szerint már többször is lelökték egy látássérült nő vakvezető kutyáját a csepeli HÉV-ről, az esetek miatt pedig egyre nagyobb figyelmet kap a fogyatékossággal élő utasok biztonsága. 2026.11.02 06:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megdöbbentő állítás jelent meg a „Radar, a vakvezető kutya” nevű Facebook-oldalon. A bejegyzés szerint egy vak nő vakvezető kutyáját már több alkalommal is letaszították a csepeli HÉV-ről.



A poszt szerzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a HÉV-szerelvényeken és a megállókban több térfigyelő kamera is működik, amelyek felvételei segíthetnek az esetleges elkövetők azonosításában.



A bejegyzésben határozottan fellépést sürgetnek a hasonló esetekkel szemben, és arra kérik az utasokat, hogy ne maradjanak közömbösek, ha kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket ér bántalmazás vagy zaklatás.



A vakvezető kutyák nem egyszerű házi kedvencek, hanem speciálisan kiképzett segítő állatok, amelyek alapvető szerepet töltenek be látássérült gazdáik önálló és biztonságos közlekedésében. Magyarországon a jogszabályok biztosítják, hogy a segítő kutyával közlekedő személyek a közösségi közlekedési eszközöket is igénybe vehessék.



Egy vakvezető kutya bántalmazása vagy a járműről történő erőszakos eltávolítása nemcsak az állat testi épségét veszélyeztetheti, hanem gazdáját is közvetlen veszélyhelyzetbe sodorhatja.



A Facebook-bejegyzésből nem derül ki, hogy pontosan mikor történtek az állítólagos incidensek, kik voltak az elkövetők, illetve indult-e hivatalos eljárás. A MÁV részéről egyelőre nem áll rendelkezésre megerősített tájékoztatás az ügyben.



A poszt szerzője a videó megosztására és az utasok összefogására szólított fel, hangsúlyozva, hogy az ilyen helyzetekben különösen fontos a környezet segítsége és a történtek bejelentése.