Bűnügy
Rémálom Gyömrőn - szöget tett valaki a gyerekeknek szántt halloweeni édességbe
Hajszálon múlt a tragédia Gyömrőn: egy kislány szöget talált a halloween alkalmából kapott édességében, az önkormányzat pedig rendőrségi feljelentést tett az ügyben.2026.11.01 12:15ma.hu
Megdöbbentő esetről számolt be Gyömrő Város Önkormányzata a Facebook-oldalán. A Liget Lakóparkban rendezett halloweeni eseményen az egyik résztvevő gyermek olyan édességet kapott, amelybe egy szöget rejtettek.
A városvezetés tájékoztatása szerint a kislány egy csokoládépapírba csomagolt édességet kapott, amelyben azonban nem csokoládé, hanem tejkaramella volt. Ebben találták meg az elrejtett szöget.
A gyermek szerencsére időben észrevette az idegen tárgyat, így nem nyelte le, és a közlés szerint nem történt sérülés.
Az önkormányzat úgy véli, hogy a szöget szándékosan helyezték az édességbe, mivel annak tartalma a csomagolástól is eltért. A történtek pontos körülményei azonban egyelőre nem ismertek.
A városvezetés arra figyelmezteti a szülőket, hogy alaposan vizsgálják át a gyermekeik által a halloweeni rendezvényen gyűjtött édességeket. Amennyiben bárki hasonlóan gyanús tárgyat talál, haladéktalanul értesítse a polgármesteri hivatalt vagy a rendőrséget.
Az önkormányzat ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tett. Egyelőre nem tudni, ki és milyen szándékkal rejtette a szöget a karamellába, illetve hogy más gyermek is kaphatott-e hasonló édességet.
A városvezetés bízik abban, hogy elszigetelt esetről van szó.
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