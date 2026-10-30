Állatvédelem

Elköltözött a gazdája, egyméteres láncon hagyta éhezni a kutyáját

Élelem, víz és menedék nélkül hagyhattak magára egy kutyát Katymáron, miután gazdája elköltözött az ingatlanból. Az állatot a Mini Menedék Madaras munkatársai mentették meg, a korábbi tulajdonos ellen pedig a beszámolójuk szerint eljárás indult.

2026.10.30 20:34ma.hu
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Megrázó állatmentésről számolt be közösségi oldalán a Mini Menedék Madaras. Az állatvédők Katymáron találtak rá egy kutyára, amelyet állításuk szerint gazdája egy héttel korábban magára hagyott, amikor elköltözött az ingatlanból.

A kutyát a kapuhoz kötötték, mindössze egyméteres láncon. Az állatvédők beszámolója szerint sem élelmet, sem vizet nem hagytak neki, ráadásul kutyaháza sem volt, ahová behúzódhatott volna az időjárás viszontagságai elől.

A mentéskor a kutya rendkívül rossz állapotban volt. Az állatvédők magukhoz vették, és a Mini Menedékbe szállították, ahol megkezdték az ellátását. Azt ígérik, mindent megtesznek azért, hogy felépüljön.

A szervezet közlése szerint a korábbi tulajdonos ellen már eljárás indult. Ennek pontos jogi minősítéséről és az esetleges hatósági intézkedésekről egyelőre nem közöltek további részleteket.

A Mini Menedék Madaras most támogatást kér a kutya gyógykezeléséhez és további ellátásához. Az állatvédők abban bíznak, hogy a történet minél több emberhez eljut, és segítséget kapnak a megmentett állat felépüléséhez.

Az állattartás nem ér véget akkor, amikor valaki elköltözik. A gazdának továbbra is kötelessége gondoskodni az állat megfelelő elhelyezéséről, táplálásáról és biztonságáról.

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