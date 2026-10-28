Állatvédelem

Összekötözve dobtak kukába egy kutyát

Fekete szigetelőszalaggal összekötözött lábakkal és leragasztott szájjal találtak rá egy kutyára a szemétben, a történet azonban szerencsés fordulatot vett: megmentője végleg befogadja az állatot. 2026.10.28 16:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó állatkínzás gyanújára utaló esetről számoltak be a közösségi médiában. Egy kutyát találtak a szemétben, amelynek lábait fekete szigetelőszalaggal kötözték össze, és a száját is leragasztották. Egyelőre nem tudni, ki és milyen körülmények között hagyta magára az állatot.



A történet egy segítségkérő bejegyzés nyomán került nyilvánosságra. A poszt szerzője arról számolt be, hogy a kutya megtalálójának szobakennelre lenne szüksége az állat biztonságos elhelyezéséhez.



A felhívás nem maradt eredmény nélkül: időközben sikerült kennelt szerezni a kutyának, és az is eldőlt, hogy nem kell új gazdát keresni számára. Megtalálója ugyanis úgy döntött, végleg megtartja.



Az egyelőre ismeretlen elkövető cselekménye felvetheti az állatkínzás bűncselekményének gyanúját. Arról nincs információ, hogy történt-e rendőrségi feljelentés, vagy indult-e eljárás az ügyben.



A kegyetlen bánásmódot elszenvedett kutya története így legalább szerencsésen folytatódik: az állatnak már van biztonságos helye és gazdája, aki gondoskodik róla.