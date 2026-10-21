Állatvédelem

Felakasztotta kölyökkutyáját az erdőben - megtalálták a feltételezett elkövetőt

A rendőrség azonosította azt a személyt, aki a Konrad Lorenz Természet- és Állatvédő Egyesület beszámolója szerint azért akasztotta fel hat-hét hónapos kutyáját egy erdőben, mert feldühítette az állat. 2026.10.21 12:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó állatkínzási ügyről számolt be Facebook-oldalán a Konrad Lorenz Természet- és Állatvédő Egyesület. A szervezet közlése szerint a rendőrségi nyomozás során sikerült megtalálni azt a személyt, akit egy mindössze hat-hét hónapos kutya felakasztásával hoznak összefüggésbe.



Az egyesület beszámolója szerint a kutya azért vesztette életét, mert feldühítette a gazdáját, aki az erdőben felakasztotta az állatot.



Az állatvédők felháborodásuknak adtak hangot, és azt követelik, hogy az ügynek súlyos büntetőjogi következménye legyen. Attól tartanak, hogy az elkövető enyhe büntetéssel megúszhatja a történteket.



A szervezet szerint az ilyen kegyetlenséggel szemben határozott igazságszolgáltatási fellépésre van szükség. Bejegyzésükben hangsúlyozták, hogy figyelemmel kísérik az ügy alakulását, és kíváncsian várják a bírósági döntést.



A közlésből nem derül ki, hol történt az állatkínzás, mikor pusztult el a kutya, illetve hogy a rendőrség gyanúsítottként hallgatta-e ki az azonosított személyt.



Az ügyben egyelőre nem ismert, hogy történt-e vádemelés, és milyen büntetésre számíthat az érintett. A büntetőjogi felelősség megállapítása a bíróság feladata.