Állatvédelem
Felakasztott kutyát találtak Borsodban, nyomravezetői díjat ajánlottak fel
Megrázó esetről számoltak be a DSZÁ Állatmentés munkatársai: Ragály és Zubogy között egy villanypásztor zsinórjával felakasztott kutyát találtak. A rendőrség a helyszínre érkezett, az állatvédők feljelentést tettek, és nyomravezetői díjat ajánlottak fel az elkövető azonosítását segítő információkért.2026.10.19 22:50ma.hu
Felakasztott kutyát találtak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Ragály és Zubogy között – közölte közösségi oldalán a DSZÁ Állatmentés.
Az állatvédők bejelentés alapján érkeztek a helyszínre, ahol beszámolójuk szerint egy villanypásztorhoz használt zsinórral felakasztott kutyát találtak.
A szervezet munkatársait mélyen megrázta a látvány. Bejegyzésükben értetlenségüknek és felháborodásuknak adtak hangot amiatt, hogy valaki ilyen kegyetlenségre lehet képes egy védtelen állattal szemben.
Az állatmentők tájékoztatása szerint a rendőrség kiérkezett a helyszínre, és a feljelentést is megtették.
Az ügy körülményei egyelőre tisztázatlanok, az állat halálának pontos körülményeiről és a lehetséges elkövetőről nem közöltek további részleteket.
A DSZÁ Állatmentés nyomravezetői díjat ajánlott fel, és arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, hogy jelentkezzen a szervezetnél, az Aggtelek Környéki Állatmentésnél vagy a felhívásban megjelölt kapcsolattartónál.
Az állatvédők abban bíznak, hogy a lakosság segítségével sikerül tisztázni a történteket, és megtalálni a kutya haláláért felelős személyt.
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