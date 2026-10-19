Állatvédelem

Felakasztott kutyát találtak Borsodban, nyomravezetői díjat ajánlottak fel

Megrázó esetről számoltak be a DSZÁ Állatmentés munkatársai: Ragály és Zubogy között egy villanypásztor zsinórjával felakasztott kutyát találtak. A rendőrség a helyszínre érkezett, az állatvédők feljelentést tettek, és nyomravezetői díjat ajánlottak fel az elkövető azonosítását segítő információkért.

2026.10.19 22:50ma.hu
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Felakasztott kutyát találtak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Ragály és Zubogy között – közölte közösségi oldalán a DSZÁ Állatmentés.

Az állatvédők bejelentés alapján érkeztek a helyszínre, ahol beszámolójuk szerint egy villanypásztorhoz használt zsinórral felakasztott kutyát találtak.

A szervezet munkatársait mélyen megrázta a látvány. Bejegyzésükben értetlenségüknek és felháborodásuknak adtak hangot amiatt, hogy valaki ilyen kegyetlenségre lehet képes egy védtelen állattal szemben.

Az állatmentők tájékoztatása szerint a rendőrség kiérkezett a helyszínre, és a feljelentést is megtették.

Az ügy körülményei egyelőre tisztázatlanok, az állat halálának pontos körülményeiről és a lehetséges elkövetőről nem közöltek további részleteket.

A DSZÁ Állatmentés nyomravezetői díjat ajánlott fel, és arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, hogy jelentkezzen a szervezetnél, az Aggtelek Környéki Állatmentésnél vagy a felhívásban megjelölt kapcsolattartónál.

Az állatvédők abban bíznak, hogy a lakosság segítségével sikerül tisztázni a történteket, és megtalálni a kutya haláláért felelős személyt.

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