Állatvédelem

Lakatlan szigeten rekedt egy kiskutya Debrecenben

Különös helyzetbe került egy apró kutya Debrecenben: a Nagyerdei park tavának lakatlan szigetén rekedt, ahonnan képtelen volt egyedül kijutni. A rémült állatot végül a tűzoltók mentették meg. 2026.10.19 18:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi állatmentéshez riasztották a debreceni tűzoltókat, miután egy kiskutya a Nagyerdei park tavának egyik lakatlan szigetén rekedt.



A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint az apró állat valahogyan a szigetre jutott, ám onnan már nem tudott visszatérni a partra. A kutyus remegve próbálta felhívni magára az arra járók figyelmét.



A bajba jutott négylábú segítségére a városi tűzoltók érkeztek. Egyikük, Márk, létra segítségével átmászott a szigetre, majd biztonságban visszahozta a rémült állatot.



A mentés szerencsésen végződött, a kiskutya épségben megmenekült. Ezt követően állatvédők gondoskodtak róla.



A katasztrófavédelem humorosan kommentálta az esetet: szerintük a kutyus talán még az őszi időben is egy kis nyaralásra vágyott, ezért választotta a tó lakatlan szigetét.



A mentés után még névjavaslatot is tettek a kis kalandornak: ha az állatvédők nem neveztek el, szerintük a Robinson tökéletesen illene hozzá.



Arról egyelőre nincs információ, hogyan került a kutya a szigetre, illetve sikerült-e megtalálni a gazdáját.