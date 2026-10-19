Állatvédelem
Lakatlan szigeten rekedt egy kiskutya Debrecenben
Különös helyzetbe került egy apró kutya Debrecenben: a Nagyerdei park tavának lakatlan szigetén rekedt, ahonnan képtelen volt egyedül kijutni. A rémült állatot végül a tűzoltók mentették meg.2026.10.19 18:13ma.hu
Nem mindennapi állatmentéshez riasztották a debreceni tűzoltókat, miután egy kiskutya a Nagyerdei park tavának egyik lakatlan szigetén rekedt.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint az apró állat valahogyan a szigetre jutott, ám onnan már nem tudott visszatérni a partra. A kutyus remegve próbálta felhívni magára az arra járók figyelmét.
A bajba jutott négylábú segítségére a városi tűzoltók érkeztek. Egyikük, Márk, létra segítségével átmászott a szigetre, majd biztonságban visszahozta a rémült állatot.
A mentés szerencsésen végződött, a kiskutya épségben megmenekült. Ezt követően állatvédők gondoskodtak róla.
A katasztrófavédelem humorosan kommentálta az esetet: szerintük a kutyus talán még az őszi időben is egy kis nyaralásra vágyott, ezért választotta a tó lakatlan szigetét.
A mentés után még névjavaslatot is tettek a kis kalandornak: ha az állatvédők nem neveztek el, szerintük a Robinson tökéletesen illene hozzá.
Arról egyelőre nincs információ, hogyan került a kutya a szigetre, illetve sikerült-e megtalálni a gazdáját.
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