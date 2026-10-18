Közlekedés

Életveszélyes mutatvány: a 2-es metró tetején szaladgáltak Budapesten

Két maszkos fiatal a budapesti 2-es metró tetején utazott, majd a mozgó szerelvény kocsijai között is szaladgált. A rendkívül veszélyes mutatványról videó készült, amely az interneten is megjelent. 2026.10.18 09:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elképesztően veszélyes mutatványt hajtott végre két maszkos személy a budapesti 2-es metró vonalán. A páros nem az utastérben, hanem a közlekedő szerelvény tetején utazott, és az életveszélyes akciót videóra is vették.



A felvételt Gábor Imre influenszer osztotta meg, a történtekről pedig a HVG és a Blikk is beszámolt.



A videó a Puskás Ferenc Stadion és a Pillangó utca közötti szakaszon készült. A két szereplő maszkot viselt, hangjukat pedig eltorzították, így személyazonosságuk nem állapítható meg a felvétel alapján.



A felvételen az is látható, hogy amikor a szerelvény az alagútból a felszínre ér, a két személy nemcsak a metró tetején tartózkodik, hanem a mozgó kocsik között is szaladgál.



A mutatvány egyetlen rossz mozdulat miatt tragédiával végződhetett volna. A szerelvényről történő lezuhanás, az alagútban található akadályok és a vasúti infrastruktúra egyaránt súlyos, akár halálos sérülések veszélyét jelentik.



A mozgó metrókocsi tetején utazni ráadásul szigorúan tilos, és nemcsak a résztvevőket, hanem a közlekedés biztonságát is veszélyeztetheti.



Gábor Imre a videó közzétételekor hangsúlyozta, hogy nem kívánja népszerűsíteni a történteket. Állítása szerint azért osztotta meg a felvételt, mert meglepte, hogy Magyarországon is előfordulhat ilyen eset.



„Vannak ennél több adrenalint termelő kihívások is az életben, ha nagyon kell találni valamit” – írta az influenszer.



Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mikor történt az eset, hogyan jutott fel a két személy a szerelvény tetejére, illetve indult-e hatósági eljárás a történtek miatt.