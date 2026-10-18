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Eltűnt Bauer Dénes - nagyszabású keresőakció volt Tökölön

Több polgárőr-egyesület összefogásával keresték az eltűnt Bauer Dénest Tökölön, a kutatás azonban nem vezetett eredményre. A polgárőrök továbbra is a lakosság segítségét kérik. 2026.10.18 20:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagyszabású keresőakciót szerveztek Tökölön az eltűnt Bauer Dénes felkutatására – számolt be közösségi oldalán a Tököl Polgárőr Egyesület.



A keresésben több település polgárőrei is részt vettek. A Tököl Polgárőr Egyesület három taggal, a Tököl Parkerdő Polgárőrség tagozata szintén három fővel csatlakozott az akcióhoz, amelyhez a szigetszentmiklósi polgárőrök is segítséget nyújtottak.



A résztvevők erőfeszítései ellenére a kutatás nem hozott eredményt, az eltűnt férfit nem sikerült megtalálni.



A polgárőrök ezért ismét a lakossághoz fordultak, és arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetére.



Aki látta Bauer Dénest, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, haladéktalanul jelezze a rendőrségnek a 112-es segélyhívó számon.



A közzétett tájékoztatás nem tartalmazza az eltűnés pontos időpontját, körülményeit, illetve a keresett férfi személyleírását.



A polgárőrök hangsúlyozzák, hogy továbbra is számítanak a lakosság segítségére, mert akár egyetlen észlelés is fontos lehet a keresés során.