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Eltűnt Bauer Dénes - nagyszabású keresőakció volt Tökölön

Több polgárőr-egyesület összefogásával keresték az eltűnt Bauer Dénest Tökölön, a kutatás azonban nem vezetett eredményre. A polgárőrök továbbra is a lakosság segítségét kérik.

2026.10.18 20:31ma.hu
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Nagyszabású keresőakciót szerveztek Tökölön az eltűnt Bauer Dénes felkutatására – számolt be közösségi oldalán a Tököl Polgárőr Egyesület.

A keresésben több település polgárőrei is részt vettek. A Tököl Polgárőr Egyesület három taggal, a Tököl Parkerdő Polgárőrség tagozata szintén három fővel csatlakozott az akcióhoz, amelyhez a szigetszentmiklósi polgárőrök is segítséget nyújtottak.

A résztvevők erőfeszítései ellenére a kutatás nem hozott eredményt, az eltűnt férfit nem sikerült megtalálni.

A polgárőrök ezért ismét a lakossághoz fordultak, és arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetére.

Aki látta Bauer Dénest, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, haladéktalanul jelezze a rendőrségnek a 112-es segélyhívó számon.

A közzétett tájékoztatás nem tartalmazza az eltűnés pontos időpontját, körülményeit, illetve a keresett férfi személyleírását.

A polgárőrök hangsúlyozzák, hogy továbbra is számítanak a lakosság segítségére, mert akár egyetlen észlelés is fontos lehet a keresés során.

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