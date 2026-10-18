Botrány

Fidesz-közeli kapcsolatok az Ötkert-botrány hátterében?

Az Ötkertben történt, Magyar Pétert érintő incidens újabb részleteire hívja fel a figyelmet egy közösségi médiában megjelent bejegyzés, amely a szórakozóhely üzemeltetőinek és biztonsági szolgálatának politikai-üzleti kapcsolatait vizsgálja. 2026.10.18 08:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb kérdések merültek fel a Magyar Péter és Szendrei István között az Ötkert szórakozóhelyen történt incidens kapcsán. Egy közösségi médiában közzétett bejegyzés szerzője szerint érdemes megvizsgálni, milyen üzleti és politikai kapcsolatokkal rendelkeztek a szórakozóhely működtetői, illetve az ott szolgálatot teljesítő biztonsági cég.



Az ügy előzménye, hogy Szendrei István videófelvételeket készített a szórakozóhelyen tartózkodó Magyar Péterről és társaságáról. A bejegyzés szerint a férfi többszöri felszólítás ellenére sem hagyta abba a felvételek készítését, Magyar pedig elvette a telefonját.



A történtek miatt eljárás indult. Magyar Péter a kihallgatását követően azt állította, hogy az ügy sértettje megbukott a hazugságvizsgálaton. Ennek az állításnak a független megerősítése nem szerepel a bejegyzésben.



A szerző különösen azt tartja szokatlannak, hogy állítása szerint a biztonsági személyzet nem a videózó férfit távolította el a szórakozóhelyről, hanem azt, aki kifogásolta a felvételek készítését.



A bejegyzés ezután az Ötkert mögött álló üzleti köröket veszi sorra. Manninger Máté családi kapcsolatai között említi édesapját, Manninger Jenőt, aki korábban fideszes országgyűlési képviselő, államtitkár és Keszthely polgármestere volt.



Szóba kerül Lefkovics György is, akinek vendéglátóipari érdekeltségei korábban belvárosi ingatlanügyletek miatt szerepeltek a sajtóban. A bejegyzés felidézi azokat az ügyeket, amelyekben a Rogán Antal vezette V. kerületi önkormányzat idején értékesített ingatlanok és a bérlőknek biztosított kedvezmények kerültek a figyelem középpontjába.



A szerző szerint az incidens idején az Ötkert biztonsági feladatait a Valton-Sec Zrt. látta el. A vállalat korábban számos állami és kormányzati rendezvény biztosítására kapott megbízást, tulajdonosi és üzleti kapcsolatait pedig a sajtó rendszeresen vizsgálta.



A bejegyzés mindezek alapján azt a kérdést veti fel, hogy Szendrei István milyen céllal készített felvételeket Magyar Péterről, és miért éppen a politikust távolították el a szórakozóhelyről.



A felsorolt személyes és üzleti kapcsolatok azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy az incidens előre megszervezett provokáció lett volna, vagy hogy a szórakozóhely üzemeltetői, illetve a biztonsági cég politikai utasításra jártak volna el. A bejegyzés ilyen összefüggésre utaló kérdéseket fogalmaz meg, de közvetlen bizonyítékot nem mutat be.