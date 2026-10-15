Erőszak

Bombafenyegetést kapott két iskola a XV. kerületben

Fenyegető levelet kapott a Budapest XV. kerületében lévő Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola - közölte a polgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.



Cserdiné Németh Angéla azt írta, hogy az iskolák még szerda este kaptak fenyegető levelet, a rendőrség csütörtök reggel megkezdte az érintett épületek átvizsgálását.



A gyermekek biztonságos elhelyezése megtörtént: a szükséges esetekben a tanulókat a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában helyezték el - tette hozzá.



A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium azt közölte a Facebook-oldalán, hogy a bombafenyegetést tartalmazó levelet a helyi rendőrségre is megküldték.



Az iskola azt kérte a szülőktől, hogy csütörtökön ne vigyék iskolába gyermeküket, illetve az ügyeletben lévő gyereküket vigyék haza.

