Erőszak
Bombafenyegetést kapott két iskola a XV. kerületben
A gyermekek biztonságos elhelyezése megtörtént.2026.10.15 10:38MTI
Fenyegető levelet kapott a Budapest XV. kerületében lévő Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola - közölte a polgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.
Cserdiné Németh Angéla azt írta, hogy az iskolák még szerda este kaptak fenyegető levelet, a rendőrség csütörtök reggel megkezdte az érintett épületek átvizsgálását.
A gyermekek biztonságos elhelyezése megtörtént: a szükséges esetekben a tanulókat a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában helyezték el - tette hozzá.
A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium azt közölte a Facebook-oldalán, hogy a bombafenyegetést tartalmazó levelet a helyi rendőrségre is megküldték.
Az iskola azt kérte a szülőktől, hogy csütörtökön ne vigyék iskolába gyermeküket, illetve az ügyeletben lévő gyereküket vigyék haza.
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