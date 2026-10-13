Állatvédelem

Hat kölyökkutyából négy elpusztult - rendőrökkel érkeztek az állatvédők Pilisen

Rendőri segítséggel tartottak állatvédelmi ellenőrzéseket Pilisen. Az egyik ingatlanból egy anyakutyát és két kölykét mentették ki, miután kiderült, hogy az eredetileg hat kiskutyából négy már elpusztult. Egy másik helyszínen egy korábban elrejtett lovat is megtaláltak. 2026.10.13 08:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két helyszínen tartottak állatvédelmi ellenőrzést október 12-én Pilisen, a Homoki I. és a Haleszi I. dűlőben. László Attila Facebook-beszámolója szerint az ellenőrök mindkét ingatlanhoz rendőri segítséggel érkeztek.



Az első helyszínen súlyos állattartási hiányosságokat tártak fel. Egy anyakutyát és két kölykét kellett kimenteni, mert tartóik nem tudták biztosítani számukra a megfelelő élelmezést és ellátást.



A beszámoló szerint az anyakutyának eredetileg hat kölyke volt, közülük azonban négy elpusztult. Az ingatlanban tartott kutyák kötelező oltással és mikrochippel sem rendelkeztek.



A hatóság a helyszínen maradt kutyák elszállítását is tervezi, ezt azonban nehezíti, hogy a befogadó menhely jelenleg nem rendelkezik további szabad férőhellyel.



A második ellenőrzés egy ló ügyében történt. Az állatot korábban már vizsgálták, ám egy későbbi ellenőrzés alkalmával a tartók elvitték a helyszínről.



A lakossági jelzéseknek és az ellenőrök információinak köszönhetően végül sikerült megtalálni az elrejtett lovat.



A tartóknak 15 napjuk maradt arra, hogy pótolják a hiányzó dokumentumokat, rendezzék az állat állapotát, és bemutassák az állatorvosi vizsgálat igazolását.



László Attila hangsúlyozta, hogy az együttműködés megtagadásával vagy az állatok elrejtésével nem lehet megakadályozni a hatósági ellenőrzést.



A bejegyzés szerint Pilisen szinte minden héten érkezik állatvédelmi bejelentés. A hatóság elsőként figyelmeztetéssel és felszólítással próbálja elérni a szabálytalanságok megszüntetését, eredménytelen intézkedés esetén azonban az állatok elszállítására és jelentős bírság kiszabására is sor kerülhet.



Korábban már 600–700 ezer forintos állatvédelmi bírságot is kiszabtak, és állatkínzás gyanúja miatt büntetőfeljelentést is tettek.



„Az állat nem tud segítséget kérni, ezért nekünk kell kiállnunk érte” – fogalmazott László Attila, aki szerint Pilisen az állatvédelem is a település rendbetételének fontos része.