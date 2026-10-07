Tragédia

Meghalt egy végzős diáklány egy hévízi szállodában

Rosszul lett és életét vesztette egy végzős diáklány a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik osztályprogramján, a mentők emelt szintű újraélesztéssel próbálták megmenteni az életét. 2026.10.07 12:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tragédia történt szerda hajnalban egy hévízi szállodában: életét vesztette a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős tanulója.



Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közleménye még keszthelyi programról számolt be, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azonban közölte, hogy maga a haláleset egy hévízi szállodában történt.



A szakképzési centrum tájékoztatása szerint a diáklány rosszul lett. Halálának pontos okáról egyelőre nincs hivatalos információ, ezért a vizsgálatok lezárásáig az intézmény nem közöl további részleteket.



A helyszínre érkező mentők mindent megtettek a fiatal életének megmentéséért. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint emelt szintű újraélesztést végeztek, és számos életmentő beavatkozást hajtottak végre, de erőfeszítéseik ellenére a diáklány életét vesztette.



A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja a tragédia körülményeit. Tájékoztatásuk szerint sem idegenkezűség, sem önkezűség gyanúja nem merült fel. Kegyeleti okokból további részleteket nem közöltek.



„Megrendüléssel értesültünk egy agrárszakképzésben tanuló fiatal tragikus haláláról” – közölte a minisztérium, amely részvétét fejezte ki a diáklány családjának, hozzátartozóinak, osztálytársainak és pedagógusainak.



Az érintett tanulóknak és pedagógusoknak lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosítanak. A minisztérium közölte, hogy minden szükséges segítséget megad az intézménynek és az iskola közösségének.