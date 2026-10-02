Gyász

Október 6-án temetik a mendei balesetben elhunyt családot

Október 6-án kísérik utolsó útjára azt az édesapát, édesanyát és hároméves kisfiukat, akik a 31-es úton történt tragikus baleset következtében vesztették életüket. 2026.10.02 12:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Október 6-án temetik el a mendei tragédiában elhunyt család három tagját. A 38 éves édesapa, 34 éves felesége és hároméves kisfiuk halála az egész települést megrázta.



A tragédia a 31-es úton, Maglód és Mende között történt, amikor a család személyautója frontálisan összeütközött egy teherautóval.



Az édesapa olyan súlyosan megsérült, hogy már a helyszínen életét vesztette. Feleségét és hároméves gyermeküket életveszélyes állapotban szállították kórházba. Napokig küzdöttek az életükért, de végül sem az édesanyát, sem a kisfiút nem tudták megmenteni.



A tragédia után két kislány maradt félárván: a korábbi beszámolók szerint az édesanyának egy kilencéves, az édesapának pedig egy tízéves gyermeke van korábbi kapcsolatából.



A baleset helyszínén kereszt, a házaspár fényképe és mécsesek emlékeztetnek a családra, mendei otthonuknál pedig szintén mécseseket és egy plüssállatot helyeztek el a gyászolók. Az udvaron ott maradtak a hároméves kisfiú játékai is.



A tragédia után Mende közössége összefogott a hozzátartozókért. A helyi sportegyesület adománygyűjtést és jótékonysági licitet szervezett, az önkormányzat pedig külön számlát hozott létre a felajánlások számára. A korábbi hírek szerint rövid idő alatt mintegy egymillió forint gyűlt össze.



A sportegyesület egy magyar futballcsapat játékosai által dedikált labdát is felajánlott a család megsegítésére. A labdát október 3-án, a szüreti bálon árverezik el, a teljes bevételt a gyászoló hozzátartozók támogatására fordítják.



A család három elhunyt tagját október 6-án helyezik végső nyugalomra.