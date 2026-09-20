Erőszak

Eszméletlenre vertek egy járókelőt Budapest belvárosában - videó

Brutális támadást rögzítettek Budapest belvárosában: egy férfi a zebrán támadt rá egy járókelőre, akit még a földön fekve is ütött és rugdosott.

2026.09.20 10:01ma.hu
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Felkavaró felvétel kezdett terjedni a közösségi médiában egy Budapest belvárosában történt támadásról.

A péntek este közzétett videón egy férfi éppen áthalad a zebrán, amikor egy másik férfi hirtelen rátámad. Fellöki, majd többször megüti és megrúgja a már földön fekvő áldozatot.

A bántalmazott férfi a támadás következtében elvesztette az eszméletét.

A felvételen az is látható, hogy a történtek után többen az agresszív férfi köré gyűlnek, miközben a sérülthöz rövid időn belül segítség érkezik. Egy mentőautó közvetlenül a helyszínen áll meg.

Az elkövetőt a rendőrök elfogták.

A támadás pontos előzményei és a sértett állapota egyelőre nem ismert.

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