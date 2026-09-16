Tragédia

Rosszul lett és meghalt egy 4 éves kisgyermek Kaposváron

Mentőhelikoptert és több mentőegységet is riasztottak a kaposvári Városligethez, de a négyéves gyermek életét már nem tudták megmenteni. 2026.09.16 10:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tragédia történt kedden délután Kaposváron: egy négyéves kisgyermek eddig ismeretlen körülmények között rosszul lett a Városligetben.



A helyszínre mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett, miközben a rendőrség a mentés idejére lezárta a Vásártéri utat.



A kiérkező mentők megpróbálták megmenteni a gyermek életét, de sajnos már nem tudtak segíteni rajta.



Egyelőre nem ismert, hogy mi okozta a kisgyermek hirtelen rosszullétét.