Tragédia

Rosszul lett és meghalt egy 4 éves kisgyermek Kaposváron

Mentőhelikoptert és több mentőegységet is riasztottak a kaposvári Városligethez, de a négyéves gyermek életét már nem tudták megmenteni.

2026.09.16 10:55ma.hu
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Tragédia történt kedden délután Kaposváron: egy négyéves kisgyermek eddig ismeretlen körülmények között rosszul lett a Városligetben.

A helyszínre mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett, miközben a rendőrség a mentés idejére lezárta a Vásártéri utat.

A kiérkező mentők megpróbálták megmenteni a gyermek életét, de sajnos már nem tudtak segíteni rajta.

Egyelőre nem ismert, hogy mi okozta a kisgyermek hirtelen rosszullétét.

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