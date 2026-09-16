Baleset
Átment a 144-es busz egy kislány lábán Zuglóban
Súlyos baleset történt szerda délután Zuglóban: egy kislány kerékpárral ütközött egy kanyarodó autóbusszal, amelynek hátsó kereke áthajtott a gyermek egyik lábán.2026.09.16 20:41ma.hu
Súlyos közlekedési baleset történt 16 óra után Budapesten, a XIV. kerületi Fogarasi út és Vezér utca csomópontjában.
A rendelkezésre álló információk szerint egy édesanya kerékpárral, a gyalogátkelőhelyen, zöld jelzésnél haladt át az úttesten, mögötte pedig kislánya tekert.
Az anya még átjutott a szintén zöld jelzésnél jobbra kanyarodó 144-es autóbusz előtt, a mögötte érkező gyermek azonban már nem. A kislány a busz oldalának ütközött, majd elesett.
A beszámoló szerint a busz hátsó kereke ezt követően áthajtott a gyermek egyik lábán.
A kislány állapotáról és sérüléseinek pontos súlyosságáról egyelőre nincs további információ.
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