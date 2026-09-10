Állatvédelem

Zsákba dobták ki a tengeri malacokat az utcára

Az állatvédőket a Munkásotthon utcába riasztották, miután bejelentést kaptak arról, hogy valaki négy tengerimalacot rakott ki egy zsákban. A beszámoló szerint közülük kettőnek sikerült kimásznia, a helyszínen lévők azonban nem merték megfogni az állatokat, ezért segítséget kértek.



Mire az egyesület munkatársai megérkeztek, a tengerimalacokat már sikerült befogni. Ekkor azonban kiderült, hogy nem is négy, hanem öt állatról van szó. A malacokat egy közeli boltból kapott dobozba tették, majd az egyesület gondozásába kerültek.



Az első vizsgálat alapján egyik állaton sem látszott súlyos egészségügyi probléma, de mind az öt tengerimalac teljes kivizsgáláson vesz részt. Az már kiderült, hogy valamennyien hímek, így a karanténidőszak után – amennyiben egészségi állapotuk engedi – ivartalanítás vár rájuk.



Az egyesület szerint különösen aggasztó, hogy nem ez az első eset, amikor Újpesten tengerimalacokat hagynak magukra. Ezért azok jelentkezését is várják, akik tudnak olyan környékbeli tartóról, akinél feltűnően sok tengerimalac él.



A történtek felderítésében egy térfigyelő kamera is segíthet: az egyik közeli lépcsőház kamerája rálát arra a területre, ahol a zsákot megtalálták. Az állatvédők ezért a hatóságokhoz is fordulnak, és feljelentést terveznek.



Az öt tengerimalac már biztonságban van, az egyesület azonban szeretné kideríteni, ki és miért hagyta őket zsákba zárva az utcán, illetve hogy kapcsolatba hozható-e az eset korábbi hasonló újpesti állatkidobásokkal.