Állatvédelem

Bajba került őz miatt riasztották a tűzoltókat Budapesten

Kerítés lécei közé szorult őzhöz riasztották a tűzoltókat csütörtök reggel Budapest XII. kerületében. Az állat kisebb sérülésekkel megúszta a kalandot, kiszabadítása után pedig visszaszaladt az erdőbe. 2026.09.03 18:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi mentéshez vonultak ki a fővárosi tűzoltók a XII. kerületi Bükkös útra. Egy őz ugyanis úgy beszorult egy kerítés lécei közé, hogy saját erejéből már nem tudott kiszabadulni.



A helyszínre a II. kerületi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik óvatosan kiszabadították a bajba jutott állatot.



Az őz szerencsére nem szenvedett komoly sérüléseket, mindössze kisebb hámsérüléseket szerzett a történtek során.



A sikeres mentőakció végén szabadon engedték, ő pedig nem is vesztegette az időt: az erdő felé vette az irányt, és elszaladt.