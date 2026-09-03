Állatvédelem

Bajba került őz miatt riasztották a tűzoltókat Budapesten

Kerítés lécei közé szorult őzhöz riasztották a tűzoltókat csütörtök reggel Budapest XII. kerületében. Az állat kisebb sérülésekkel megúszta a kalandot, kiszabadítása után pedig visszaszaladt az erdőbe.

2026.09.03 18:45ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Nem mindennapi mentéshez vonultak ki a fővárosi tűzoltók a XII. kerületi Bükkös útra. Egy őz ugyanis úgy beszorult egy kerítés lécei közé, hogy saját erejéből már nem tudott kiszabadulni.

A helyszínre a II. kerületi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik óvatosan kiszabadították a bajba jutott állatot.

Az őz szerencsére nem szenvedett komoly sérüléseket, mindössze kisebb hámsérüléseket szerzett a történtek során.

A sikeres mentőakció végén szabadon engedték, ő pedig nem is vesztegette az időt: az erdő felé vette az irányt, és elszaladt.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.