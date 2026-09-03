Állatvédelem
Bajba került őz miatt riasztották a tűzoltókat Budapesten
Kerítés lécei közé szorult őzhöz riasztották a tűzoltókat csütörtök reggel Budapest XII. kerületében. Az állat kisebb sérülésekkel megúszta a kalandot, kiszabadítása után pedig visszaszaladt az erdőbe.2026.09.03 18:45ma.hu
Nem mindennapi mentéshez vonultak ki a fővárosi tűzoltók a XII. kerületi Bükkös útra. Egy őz ugyanis úgy beszorult egy kerítés lécei közé, hogy saját erejéből már nem tudott kiszabadulni.
A helyszínre a II. kerületi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik óvatosan kiszabadították a bajba jutott állatot.
Az őz szerencsére nem szenvedett komoly sérüléseket, mindössze kisebb hámsérüléseket szerzett a történtek során.
A sikeres mentőakció végén szabadon engedték, ő pedig nem is vesztegette az időt: az erdő felé vette az irányt, és elszaladt.
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