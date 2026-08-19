Tűzeset

Lángolt a Kis-Duna-part Csepelnél, a nádasba is belekapott a tűz

Rendkívül gyorsan terjedő tűzről érkeztek hírek a soroksári Kis-Duna partjáról, ahol a kiszáradt növényzet mellett felhalmozódott hulladék is ég. 2026.08.19 20:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tűz ütött ki a soroksári Kis-Duna-parton, Csepel térségében. A Csepel.info információi szerint a lángok szerda délután, 17:20 körül kezdtek rendkívül gyorsan terjedni, és a beszámoló szerint elképzelhető, hogy a tűz egyetlen gócból indult.



A területen jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel, emellett a magas fű és az aljnövényzet a tartós szárazság miatt teljesen kiszáradt. A beszámoló szerint a növényzet még szél nélkül is rendkívül gyorsan továbbította a lángokat.



Hat óra után a helyzet tovább súlyosbodott: a tűz a part menti nádasba is belekapott.



A Csepel.info úgy tudja, hogy a tűzoltókat 17:26-kor értesítették. A tűz pontos kiterjedéséről, az oltás állásáról és arról, hogy történt-e személyi sérülés, egyelőre nincs megerősített információ.