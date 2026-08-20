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Az ablakon át kellett kimenteni az újraélesztett nőt Szegeden

Sikerült visszahozni az életbe egy szegedi nőt, ám az életmentők ekkor újabb akadállyal szembesültek: a negyedik emeleti lakásból nem tudták a hagyományos módon levinni a kritikus állapotú beteget. 2026.08.20 08:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nehézlégzés miatt kért mentőt egy 60 év körüli nő Szegeden. A mentőegység perceken belül megérkezett a lakásához, ám még éppen csak megkezdték volna a vizsgálatát, amikor a beteg légzése leállt és összeomlott a keringése.



A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben értesítették a mentésirányítást. Rövidesen egy rohamkocsi személyzete is bekapcsolódott az életmentésbe.



Hosszú küzdelem következett, de a beavatkozások végül eredményre vezettek: sikerült visszaállítani a nő keringését.



Az állapot stabilizálása után azonban kiderült, hogy a mentés nehézségeinek még nincs vége. A negyedik emeleti lakás, illetve a lépcsőház kialakítása miatt a lélegeztetett beteget nem lehetett megfelelően és gyorsan levinni a mentőautóhoz.



Ekkor kérték a katasztrófavédelem segítségét. A tűzoltók emelőkosárral jutottak fel a lakáshoz, majd az ablakon keresztül emelték ki a beteget, és így juttatták biztonságosan a földre.



A nőt ezt követően kritikus állapotban szállították kórházba. Az esetben a mentők és a tűzoltók összehangolt munkájára is szükség volt ahhoz, hogy az újraélesztett beteg a lehető leggyorsabban megkaphassa a további kórházi ellátást.