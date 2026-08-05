Állatvédelem

Pórázra kötve hagytak egy kutyát egy híd alatt Miskolcon

Sürgős segítségkérés jelent meg egy közösségi oldalon egy Miskolcon bajba jutott kutya miatt.



A bejegyzés szerint az állatot egy patak partján, egy híd alá kötötték ki pórázzal, ahol állítólag már napok óta sír és segítségre vár.



A bejelentés írója arra kér mindenkit, aki a közelben tartózkodik, vagy tud segíteni, hogy mielőbb értesítse az illetékes állatvédő szervezetet, a gyepmesteri szolgálatot vagy a rendőrséget, hogy a kutya mielőbb biztonságba kerülhessen.



Ha a bejelentés valós, az állat kikötözése és magára hagyása súlyos állatvédelmi problémát jelenthet, különösen a nyári hőségben, amikor az állatok gyorsan kiszáradhatnak vagy hőgutát kaphatnak.