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Tragédia Dunakeszin: elmerült egy fürdőző a Dunában

Egy nagyobb társasággal ment a vízbe, amikor a sekély mederből hirtelen mélyebb részre ért. A kutatásba több mentőegység is bekapcsolódott. 2026.08.04 14:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tájékoztatása szerint tragikus vízi baleset történt hétfő késő délután Dunakeszin, ahol egy ember elmerült a Dunában.



A közlemény szerint az érintett egy nagyobb társasággal ment a folyóba. A szemtanúk beszámolója alapján többen is meglepődtek, amikor a sekély vízből hirtelen egy medertöréshez értek. Volt, aki saját erejéből jutott vissza a partra, másoknak segítségre volt szükségük, egy ember azonban elmerült.



Az első segélyhívások még sodródó emberekről szóltak, ezért a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztására több egység is a helyszínre indult. A kutatásba később drónos egység is bekapcsolódott.



A helyszínre érkező mentőegységek számára hamar világossá vált, hogy a keresett személy már nem sodródik, hanem a víz alá merült. A baleset helyszínét a vízirendészet, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltói, búvárok, drónkezelők, valamint a kutató-mentő szolgálat és a Folyami Katasztrófavédelem hajós egységei együtt kutatták át.



A szervezetek az esti órákig nem találták meg az elmerült személyt.



A kutató-mentő szolgálat részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak, és ismét felhívta a figyelmet a dunai fürdőzés veszélyeire. Mint írták, a folyóban gyakoriak a hirtelen mélyülő mederszakaszok, az erős sodrás és az egyenetlen meder, ezért a vízi balesetek jelentős részében az emberi tényező is szerepet játszik.