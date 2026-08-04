Gyász
Tragédia Dunakeszin: elmerült egy fürdőző a Dunában
Egy nagyobb társasággal ment a vízbe, amikor a sekély mederből hirtelen mélyebb részre ért. A kutatásba több mentőegység is bekapcsolódott.2026.08.04 14:02ma.hu
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tájékoztatása szerint tragikus vízi baleset történt hétfő késő délután Dunakeszin, ahol egy ember elmerült a Dunában.
A közlemény szerint az érintett egy nagyobb társasággal ment a folyóba. A szemtanúk beszámolója alapján többen is meglepődtek, amikor a sekély vízből hirtelen egy medertöréshez értek. Volt, aki saját erejéből jutott vissza a partra, másoknak segítségre volt szükségük, egy ember azonban elmerült.
Az első segélyhívások még sodródó emberekről szóltak, ezért a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztására több egység is a helyszínre indult. A kutatásba később drónos egység is bekapcsolódott.
A helyszínre érkező mentőegységek számára hamar világossá vált, hogy a keresett személy már nem sodródik, hanem a víz alá merült. A baleset helyszínét a vízirendészet, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltói, búvárok, drónkezelők, valamint a kutató-mentő szolgálat és a Folyami Katasztrófavédelem hajós egységei együtt kutatták át.
A szervezetek az esti órákig nem találták meg az elmerült személyt.
A kutató-mentő szolgálat részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak, és ismét felhívta a figyelmet a dunai fürdőzés veszélyeire. Mint írták, a folyóban gyakoriak a hirtelen mélyülő mederszakaszok, az erős sodrás és az egyenetlen meder, ezért a vízi balesetek jelentős részében az emberi tényező is szerepet játszik.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:06 Órákig tartott a mentés: kandallóból szabadítottak ki egy kíváncsi kiscicát
- 16:03 Hadházy Ákos feljelentést tesz: százszoros áron vásárolhattak földeket a paksi bővítéshez
- 14:02 Tragédia Dunakeszin: elmerült egy fürdőző a Dunában
- 12:50 Harminc év után újra rátaláltak a lángoló patakra - különleges természeti jelenséget mutattak be az Ojtozi-völgyből
- 10:49 Megmutatta a mentőszolgálat, hogyan segítették a 4 éves kisfiút, miközben az édesanyjáért küzdöttek
- 8:45 Lezuhant egy tűzoltó helikopter Görögországban, miután összeütközött egy másik géppel
- 6:42 Elege lett a macskának és besétált a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrségre
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06