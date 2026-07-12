Tragédia

Égő emberi fáklya a vonat tetején Budafok-Hároson - brutális baleset

A fiatalok egy tehervagon tetejére másztak fel, amikor a nagyfeszültségű felsővezeték halálos áramütést okozott.

2026.07.12 11:02ma.hu
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Tragikus baleset történt a budafok-hárosi vasútállomáson: egy 17 éves fiú meghalt, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután egy álló tehervagon tetejére másztak fel.

A rendelkezésre álló információk szerint a fiatalokat a vasúti felsővezeték 25 ezer voltos feszültsége érte. A nagyfeszültségű rendszerhez nem kellett hozzáérniük, az úgynevezett ívkisülés már több méteres távolságból is halálos áramütést okozhat.

A helyszínen tartózkodott egy harmadik, szintén 16 éves lány is, aki nem mászott fel a szerelvényre, így fizikailag nem sérült meg. A történtek azonban olyan súlyosan megviselték, hogy sokkos állapotban szállították kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 17 éves fiún már nem lehetett segíteni, a helyszínen életét vesztette. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70 százaléka megégett. A mentők fájdalomcsillapítás és altatás után kritikus állapotban égéscentrumba szállították.

A tragédiát egy arra közlekedő vonat utasai vették észre. Beszámolóik szerint egy lángoló embert láttak a tehervagon tetején, és azonnal értesítették a hatóságokat.

A MÁV ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a vasúti területeken, különösen a vagonok tetején tartózkodni szigorúan tilos és rendkívül veszélyes. A felsővezetékekben lévő 25 ezer voltos feszültség közvetlen érintés nélkül is halálos lehet, mert az elektromos ív akár több méteres távolságon keresztül is átcsaphat.

A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy figyelmeztető táblák és piktogramok jelzik a veszélyt, ennek ellenére ez már az idei harmadik olyan súlyos magyarországi vasúti baleset, amelyet felsővezeték okozott.

A MÁV arra kér mindenkit, hogy semmilyen körülmények között ne másszanak fel vasúti kocsikra vagy mozdonyokra, mert egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.

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