Balesetveszély

Veszélyes akadályra figyelmeztetnek a Velencei-tónál - könnyen baleset lehet belőle

Egy vízben rejtőző tárgyra hívták fel a figyelmet, amely a fürdőzőkre és a vízi sportolókra is veszélyt jelenthet.

2026.07.05 22:25ma.hu
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Veszélyes akadályra figyelmeztet egy bejegyzés a Velencei-tó egyik partszakaszán. A beszámoló szerint a piros karikával jelölt helyen, derékig érő vízben egy körülbelül 10 centiméter átmérőjű, mintegy másfél méter hosszú, betonba ágyazott vascső áll ferdén a mederben.

A bejelentés szerint a cső körülbelül 45 fokos szögben megdőlve helyezkedik el, felső vége pedig mindössze 30 centiméterre van a vízfelszíntől. A megtaláló megpróbálta elmozdítani, de ez nem sikerült, ezért feltételezhető, hogy szilárdan rögzül a mederben.

Az ilyen, víz alatt rejtőző akadályok különösen veszélyesek lehetnek a fürdőzőkre, SUP-ozókra, kajakosokra és más vízi sportokat kedvelőkre, mivel a vízfelszínről nehezen észlelhetők.

A bejegyzés szerzője arra kéri a tóhoz látogatókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen, és lehetőség szerint kerüljék el a megjelölt helyszínt. A veszélyes tárgy mielőbbi eltávolítása vagy jól látható megjelölése hozzájárulhatna a balesetek megelőzéséhez.


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