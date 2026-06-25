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A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal
A rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik.2026.06.25 14:24MTI
A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal - közölte az intézmény csütörtök reggel a honlapján, miután szerdán rendőrségi intézkedés történt az egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján.
A közlemény szerint a rendőrség szerdán 14 órakor jelent meg a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján. Az érintett intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik - írták.
Közölték, a Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal, de a folyamatban lévő eljárásra tekintettel az egyetemnek jelenleg nem áll módjában további tájékoztatást adni.
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