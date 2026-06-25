Botrány

A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal

A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal - közölte az intézmény csütörtök reggel a honlapján, miután szerdán rendőrségi intézkedés történt az egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján.



A közlemény szerint a rendőrség szerdán 14 órakor jelent meg a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján. Az érintett intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik - írták.



Közölték, a Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal, de a folyamatban lévő eljárásra tekintettel az egyetemnek jelenleg nem áll módjában további tájékoztatást adni.