Botrány

A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal

A rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik.

2026.06.25 14:24MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal - közölte az intézmény csütörtök reggel a honlapján, miután szerdán rendőrségi intézkedés történt az egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján.

A közlemény szerint a rendőrség szerdán 14 órakor jelent meg a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján. Az érintett intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik - írták.

Közölték, a Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal, de a folyamatban lévő eljárásra tekintettel az egyetemnek jelenleg nem áll módjában további tájékoztatást adni.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.