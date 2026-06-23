Horror - elfogták a magyar Hannibal Lectert - felkavaró tartalom!

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Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsítja a KR NNI azt a 30 éves budapesti férfit, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. A bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Életvédelmi Osztálya kezdett nyomozásba, miután olyan információk jutottak el hozzájuk, hogy az egyik budapesti kórházban dolgozó beteghordozó a munkahelyén és otthonában is emberi testrészeket tárol. A nyomozás kiderítette, hogy a 30 éves budapesti férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A gyanú szerint emberi holttestrészekhez is hozzájutott egyrészt a munkahelyén keresztül, másrészt Szlovákiában, illetve hazánkban elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. Szenvedélyéről közvetlen környezetének - családtagjainak és barátainak is beszélt -, valamint fotókat is készített gyűjteményéről. A nyomozók a bizonyítékok beszerzését követően június 17-én fogták el a férfit Budapest II. kerületében, majd valamennyi hozzá köthető ingatlanban, illetve gépkocsijában is kutatást hajtottak végre. Lefoglalták számítógépét, laptopjait, tabletjeit, mobiltelefonjait, SIM- illetve adatkártyáit. A kutatáskor preparált emberi arc, arcbőr, bőröndben tárolt csontok, egy komplett alsó lábszár, agy, kézfej, valamint koponyák és egy befőttes üvegből szív is előkerült. Utóbbi testrésznél még vizsgálják, hogy emberi vagy állati eredetű-e, de ezen túl is minden lefoglalt maradványt igazságügyi szakértő fog megvizsgálni.



A KR NNI munkatársai a férfit emberi test tiltott felhasználásával gyanúsították meg. Kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Elmondta, hogy különösen vonzódik az emberi testrészekhez, amikből különböző módokon ételt is készített már magának, és fogyasztott is ezekből.



A rendőrök kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették, majd a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.



A nyomozóknak az is feladata lesz, hogy pontosan kiderítsék melyik testrész honnan származik. Ennek feltárását követően nem kizárt, hogy bővül a férfi terhére róható bűncselekmények köre.