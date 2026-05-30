Baleset

Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton

A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette; az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak. 2026.05.30 06:42 MTI

Meghalt a buszsofőr és az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült abban a balesetben, amelynek során fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél szombaton korán reggel - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.



Azt írták: szombaton reggel fél hat előtt a 6-os számú főúton Budapest felé haladt Pécs-Hirdnél az autóbusz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott.

A műszaki mentés jelenleg is tart, ezért az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a forgalmat rendőrök terelik, kerülni Vasas, illetve Hird felé lehet.



A baleset okait halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset büntetőeljárás keretében vizsgálják - közölte a rendőrség.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI érdeklődésére közölte: az autóbuszban többségében tizenéves gyerekek utaztak. A mentők összesen 11 egységgel vettek részt a sérültek ellátásában.



A buszt vezető férfi életét már nem tudták megmenteni, ő a helyszínen elhunyt. A buszban utazók közül két kislányt súlyos sérülésekkel - alsóvégtagi törésekkel - szállítottak a pécsi a klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban a honlapján közölte, hogy fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél. A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat.