Baleset
Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton
A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette; az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak.2026.05.30 06:42MTI
Meghalt a buszsofőr és az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült abban a balesetben, amelynek során fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél szombaton korán reggel - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Azt írták: szombaton reggel fél hat előtt a 6-os számú főúton Budapest felé haladt Pécs-Hirdnél az autóbusz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott.
A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette; az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak.
A műszaki mentés jelenleg is tart, ezért az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a forgalmat rendőrök terelik, kerülni Vasas, illetve Hird felé lehet.
A baleset okait halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset büntetőeljárás keretében vizsgálják - közölte a rendőrség.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI érdeklődésére közölte: az autóbuszban többségében tizenéves gyerekek utaztak. A mentők összesen 11 egységgel vettek részt a sérültek ellátásában.
A buszt vezető férfi életét már nem tudták megmenteni, ő a helyszínen elhunyt. A buszban utazók közül két kislányt súlyos sérülésekkel - alsóvégtagi törésekkel - szállítottak a pécsi a klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban a honlapján közölte, hogy fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hird között, a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél. A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:56 Karácsony Gergely: meghalt Kardos Péter főrabbi
- 6:42 Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton
- 22:41 A Mediaworks felmondta szerződését a Népszavával
- 20:39 Öt embert gyanúsított meg, egyet őrizetbe is vett gyermekek elleni bűncselekmények miatt a rendőrség
- 18:37 A Mi Hazánk támogatja a képviselők fizetésének csökkentését
- 16:35 A Szuverenitásvédelmi Hivatal üdvözli a másodfokú döntést az Átlátszóval szembeni perben
- 14:34 Több helyszínen tart kutatásokat MNB-ügyben a nyomozó főügyészség
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06