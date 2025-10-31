Botrány

KNYF: az ügyészség egy vidéki honvédségi szervezeti egység ügyében nyomoz

Egyes sajtóhírekkel ellentétben a bűncselekményeket egy honvédségi szervezeti egységen belül követték el.

2025.10.31 08:09MTI
Az ügyészség egy vidéki honvédségi szervezeti egység ügyében nyomoz - tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) közleményben az MTI-vel.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség egy vidéki zászlóalj állományába tartozó önkéntes tartalékos katonák szabálytalan foglalkoztatásával kapcsolatban elkövetett visszaélések miatt jár el. Az ügyészség jelenleg is eljárási cselekményeket végez.

Közölték azt is, hogy egyes sajtóhírekkel ellentétben a bűncselekményeket egy honvédségi szervezeti egységen belül követték el. A nyomozó ügyészséget a cselekmény felderítésében a Magyar Honvédség folyamatosan támogatta. Az eljárásban hat embert hallgattak ki gyanúsítottként.

Az ügyről a nyomozás érdekében jelenleg nem adható további felvilágosítás - közölte a KNYF.

