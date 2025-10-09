Tűzeset

Tűz keletkezett egy tanyán Nagybánhegyesen, egy acetilénpalackot ki kell lőni

Három épületet érintettek a lángok, amelyeket mezőkovácsházai és az orosházi hivatásos tűzoltók fékeztek meg.

2025.10.09 20:52MTI
Hatástalanította azt az acetilénpalackot a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság mesterlövésze szerdán kora délután, amelyet egy nagybánhegyesi tanyán keletkezett tűzben találtak a katasztrófavédők - közölte a Szombati Andrea rendőrségi szóvivő.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján azt írták, eloltották a lángokat a nagybánhegyesi tanyán. Három épületet érintettek a lángok, amelyeket mezőkovácsházai és az orosházi hivatásos tűzoltók fékeztek meg.

A rajok az egyik ingatlanból több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet lőtt ki a rendőrségi mesterlövész.

Az MTI információi szerint egy ember könnyebben sérült meg a tűzesetben.

