Tűzeset
Tűz keletkezett egy tanyán Nagybánhegyesen, egy acetilénpalackot ki kell lőni
Három épületet érintettek a lángok, amelyeket mezőkovácsházai és az orosházi hivatásos tűzoltók fékeztek meg.2025.10.09 20:52MTI
Hatástalanította azt az acetilénpalackot a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság mesterlövésze szerdán kora délután, amelyet egy nagybánhegyesi tanyán keletkezett tűzben találtak a katasztrófavédők - közölte a Szombati Andrea rendőrségi szóvivő.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján azt írták, eloltották a lángokat a nagybánhegyesi tanyán. Három épületet érintettek a lángok, amelyeket mezőkovácsházai és az orosházi hivatásos tűzoltók fékeztek meg.
A rajok az egyik ingatlanból több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet lőtt ki a rendőrségi mesterlövész.
Az MTI információi szerint egy ember könnyebben sérült meg a tűzesetben.
