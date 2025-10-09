Erőszak
Bemászott egy férfi a szegedi Csillagbörtönbe
Az ügyészség a vádlottat kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja.2025.10.09 14:26MTI
Vádat emeltek egy férfival szemben, aki tavasszal bemászott a Szeged központjában található büntetés-végrehajtási intézetbe - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi május 7-én éjszaka ittasan, a börtön utcai kerítésén átmászva jutott be az intézmény őrzött területen kívüli részére. A pártfogó felügyelői épületrész több irodájának az ajtaját is felfeszítette, megrongálta, majd távozott. Ezzel mintegy 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.
Az ügyészség a vádlottat kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja. Tettének beismerése és a tárgyaláshoz való jogáról való lemondás esetére vele szemben 30 nap elzárás kiszabását indítványozták.
A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni - tudatta az ügyész.
