Szökésben

Elfogták a Martonvásárról megszökött fogvatartottat

Néhány órán belül elfogták azt a fogvatartottat, aki engedély nélkül távozott a büntetés-végrehajtás martonvásári objektumából; a férfi 50 napos elzárását töltötte, most több éves börtönbüntetés vár rá - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel csütörtökön.



Makula György ezredes, a kommunikációs főosztály vezetője elmondta: a férfi szerdán távozott engedély nélkül a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet martonvásári objektumából, de néhány órán belül elfogták a büntetés-végrehajtás munkatársai, előállították a gárdonyi rendőrkapitányságra, majd a baracskai bv-intézetbe szállították.



Hozzátette: a férfi kisebb súlyú bűncselekmény elkövetése miatt töltötte Martonvásáron az 50 napos elzárását, de meggondolatlan tettével az 50 napos elzárás letöltése helyett több éves börtönbüntetésre számíthat.



Makula György elmondta: az éjszakai kutatásban többek között test- és hőkamerákat, illetve két drónt is használtak, a férfi keresésében a büntetés-végrehajtási szervezet 126 munkatársa és öt szolgálati kutya vett részt, a rendőrség is nagy erőkkel segítette a munkát.